Coronavirus, 33 tamponi processati al “San Pio”: un esito incerto (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il trend positivo del Sannio in termini di Coronavirus prosegue, anche se questo pomeriggio all’ospedale “San Pio” un tampone ha dato esito incerto e dovrà essere ripetuto. Il nosocomio cittadino, nel consueto bollettino riguardante i contagi da covid-19, ha reso noto di aver processato un totale di 33 tamponi, 32 dei quali hanno fornito esito negativo. L’unica incertezza richiederà dunque un supplemento di analisi, in una provincia che ormai da giorni è diventata covid-free. L'articolo Coronavirus, 33 tamponi processati al “San Pio”: un esito incerto proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

