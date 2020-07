Salerno, percettori Reddito Cittadinanza: “4.3% composto da condannati, malavitosi, stranieri senza requisiti” (Di venerdì 3 luglio 2020) Salerno e provincia: il 4.3% dei percettori di Reddito di Cittadinanza non avrebbe diritto aal beneficio della misura di sostegno governativa. E’ quanto emerge da una indagine condotta “nel corso del primo semestre del corrente anno, compreso l’intero periodo di emergenza sanitaria Covid – 19, dalle Stazioni Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno”. L’Arma fa sapere: “I militari hanno condotto una capillare attività d’indagine sulla verifica dei requisiti previsti per la concessione del Reddito di Cittadinanza, al termine della quale è stato accertato che su di un campione esaminato di oltre 2000 cittadini percettori del sussidio, 86 non ne avevano diritto. In particolare, attraverso l’esame incrociato dei dati documentali e delle informazioni acquisite nel corso di specifici servizi di controllo del territorio ... Leggi su ladenuncia

