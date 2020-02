L’Amica Geniale 2 porta su Rai1 lo stupro senza censura e il pubblico ricambia il coraggio con ottimi ascolti (Di martedì 11 febbraio 2020) L'Amica Geniale 2 è arrivata dritta allo stomaco dello spettatore ieri sera. È stato difficile trattenere le lacrime sin dal momento in cui il destino di Lila è stato svelato, sin da quando abbiamo capito insieme a lei che il destino dorato che aveva sognato come signora Carracci a capo della fortuna del marito per lasciarsi alle spalle povertà, sofferenze e violenza, non esisteva. Lila non ci ha messo molto a capirlo visto che nel momento in cui ha visto Marcello Solara al suo matrimonio con le sue scarpe, tutto è diventato chiaro. Da lì in poi tutto è finito con Stefano. L'Amica Geniale 2 segna il passaggio ad una nuova epoca buia per Lila che sa bene che infilandosi quell'anello ha rinunciato a se stessa con tutto quello che questo significa. Il marito le da un primo schiaffo per ristabilire l'ordine delle cose nella coppia e poi non pensa ad altro che a possedere quel corpo che ha ... optimaitalia

