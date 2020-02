Minions/ Video, su Italia 1 il film prequel di Cattivissimo Me (oggi, 1 febbraio) (Di sabato 1 febbraio 2020) Minions va in onda su Italia 1 oggi, 1 febbraio, dalle 21:25. Si tratta del prequel di Cattivissimo me che vede protagonisti i piccoli mostriciattoli gialli. ilsussidiario

_DeoAme_ : Madonna mia, troppa nostalgia?? #2017 #memories #minions #tiktok. - hwanghyun20 : RT @starhwaa: sono tornata minions - starhwaa : sono tornata minions -