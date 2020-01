Virus, British Airways blocca voli Cina

British Airways ha annunciato la sospensione immediata di tutti i suoi voli verso la Cina a causa dell'epidemia del nuovo coronaVirus che finora ha contagiato 6 mila persone. Intanto, è atterrato in Alaska, da dove ripartirà per la California,l'aereo con 240 cittadini americani evacuati da Wuhan, città cinese epicentro del coronaVirus. La Casa Bianca ha comunicato a tutte le compagnie aeree che sta valutando di sospendere tutti i voli da e per la Cina, di fronte all'escalation dell'emergenza.(Di mercoledì 29 gennaio 2020) Laha annunciato la sospensione immediata di tutti i suoiverso laa causa dell'epidemia del nuovo coronache finora ha contagiato 6 mila persone. Intanto, è atterrato in Alaska, da dove ripartirà per la California,l'aereo con 240 cittadini americani evacuati da Wuhan, città cinese epicentro del corona. La Casa Bianca ha comunicato a tutte le compagnie aeree che sta valutando di sospendere tutti ida e per la, di fronte all'escalation dell'emergenza.(Di mercoledì 29 gennaio 2020)

