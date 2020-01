Diana Del Bufalo, la telefonata con Ruffini: “Poliamore? Ho chiesto scusa” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Diana Del Bufalo, Paolo Ruffini e il poliamore: le parole dell’attrice Diana Del Bufalo è tornata a parlare della rottura con Paolo Ruffini. I due si sono mollati qualche mese fa dopo una lunga relazione. Alla vigilia del suo nuovo programma tv – Enjoy con Diego Abatantuono su Italia Uno da domenica 3 febbraio – … L'articolo Diana Del Bufalo, la telefonata con Ruffini: “Poliamore? Ho chiesto scusa” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

RivistaUndici : Come Senna, come Diana, Versace o Ali, Kobe è stato un'icona in grado di segnare un'epoca ben al di là del suo spec… - _roxy_diana : RT @BTSItalia_twt: ??| [TWITTER] Cambio di layout per la pagina ufficiale del The Late Late Show with James Corden ???? #BTS #BTSxCorden @BTS… - cronachecampane : Don Diana, in un libro 25 testimonianze sulla vita del prete -