Virus cinese: rientra l’allarme sul caso sospetto a Pistoia, nessun caso a Varese (Di martedì 28 gennaio 2020) Il coronaVirus continua a diffondersi dalla Cina e crescono i casi nel mondo. Per quanto riguarda l’Italia, si può tirare un sospiro di sollievo per una turista cinese 53enne, originaria della provincia dell’Hubei. Da ieri è ricoverata all’ospedale San Jacopo di Pistoia in isolamento nel reparto di malattie infettive per sospetto contagio dal Virus cinese, ma è risultata negativa al coronaVirus, come confermano le analisi effettuate dopo il ricovero. Gallera: “nessun caso a Varese” “In riferimento alle notizie apparse su un giornale online locale, dopo accurate verifiche effettuate, emerge che non esiste alcun caso di CoronaVirus in provincia di Varese“. Lo riferisce l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.L'articolo Virus cinese: rientra l’allarme sul caso sospetto a Pistoia, nessun caso a Varese Meteo ... meteoweb.eu

