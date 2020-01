Milan, il toccante ricordo di Kobe Bryant a San Siro – FOTO (Di martedì 28 gennaio 2020) Milan: ecco il toccante ricordo di Kobe Bryant a San Siro prima della gara di Coppa Italia contro il Torino – FOTO Il Milan staserà scenderà in campo contro il Torino per i quarti di finale di Coppa Italia e lo farà con il lutto al braccio per omaggiare la memoria di Kobe Bryant, scomparso la scorsa domenica. Ecco il toccante momento scelto dalla società rossonera prima della gara: la maglia del Milan con il nome di Kobe Bryant ed il suo numero, il 24. Legends never die: #SempreKobe ❤Tonight San Siro will be honouring Kobe Bryant calcionews24

