Mattarella ricorda Bryant: “Siamo tutti tristi, Kobe si era formato in Italia” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDurante la visita in terra sannita, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha voluto ricordare lo sfortunato cestista americano Kobe Bryant che domenica ha perso la vita, insieme alla figlioletta, a causa di un incidente aereo. Per tracciare il quadro di comunità e unione, oltre che di importanza dello studio nelle vite di ciascuno, il presidente Mattarella ha citato la tragica, recente scomparsa della leggenda del basket Kobe Bryant: “C’è un triste episodio di questi giorni, tutto il mondo è rattristato dalla morte di Kobe Bryant. E’ una notizia che ha sconvolto anche il nostro paese perché lui si era formato qui, nelle nostre scuole. E’ la comunanza di studi che lega l’umanità attraverso i suoi confini. in questa stagione di incertezze internazionali, la comunanza dei rapporti umani è l’antidoto a tutto. Per questo la vocazione ... anteprima24

