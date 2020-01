Israele, Netanyahu anticipa il Parlamento e ritira la richiesta d’immunità. Trump pronto a presentare piano pace pensato da Washington (Di martedì 28 gennaio 2020) Il primo ministro israeliano uscente, Benjamin Netanyahu, ha deciso di ritirare la sua richiesta di immunità parlamentare riguardo alle tre inchieste giudiziarie a suo carico. Lo ha comunicato nella mattinata di martedì al presidente della Knesset (il Parlamento di Gerusalemme), Yulli Edelstein, nel giorno in cui l’aula si sarebbe riunita per il voto sull’immunità. “Prenderemo tempo più avanti – ha detto poi su Facebook – per mandare in frantumi tutte queste accuse sproporzionate fatte dai miei detrattori. Ma adesso, non permetterò ai miei rivali politici di usare questa faccenda per ostacolare l’opportunità storica che sto conducendo”, riferendosi all’annuncio del piano di pace voluto da Donald Trump per il quale il premier israeliano è volato a Washington. Nel messaggio, indirizzato ai cittadini israeliani, Netanyahu sostiene di essere vittima ... ilfattoquotidiano

