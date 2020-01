Fuori ora “Ennesima chance”, il primo singolo del rapper salernitano Hemah (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si intitola “Ennesima chance” il primo singolo di Hemah che segna il suo esordio come cantante rap e che anticipa l’uscita del prossimo brano previsto in primavera. Classe 1994, Hemah, all’anagrafe Emanuele Tessitore, muove i primi passi nel mondo della musica grazie allo studio del pianoforte, strumento a lui caro, che però non è mai riuscito ad esprimere al meglio il suo estro e i suoi pensieri più reconditi come riescono a farlo le parole in rima a tempo di beat. «È stato il rap a trovare me e non viceversa. Tutto è accaduto durante gli anni della scuola quando venni coinvolto in una battle di freestyle a cui partecipavano ragazzi più grandi di me e che mi vide vincere il primo posto – racconta -. Da allora, coltivo questa passione inaspettata che riesce a farmi sentire in pace con me stesso e ad esprimere ciò che ... anteprima24

