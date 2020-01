Venezuela, Guaidó conclude un viaggio diplomatico in Europa: il tentativo di Maduro è fallito (Di lunedì 27 gennaio 2020) di Diego Battistessa* Dopo il fallito tentativo del governo di Nicolas Maduro di esautorare Juan Guaidó, nominando a inizio gennaio un nuovo presidente dell’assemblea nazionale affine alla rivoluzione bolivariana (Luis Parra, ex membro del partito oppositore Primero Justicia e ora alleato di Maduro), Juan Guaidó ha concentrato le sue forze su un tour europeo che mira a riconfermare il suo ruolo come presidente interino del Venezuela: 4 giorni, dal 21 al 25 di gennaio, spostandosi tra Londra, Bruxelles, Davos, Parigi e Madrid. Queste le tappe di un viaggio diplomatico che proprio nella capitale spagnola ha visto Guaidó sommerso da un affollato ricevimento (circa 5500 persone) degli esuli Venezuelani a Puerta del Sol. Le tappe del viaggio diplomatico Martedì 21 l’incontro con il primo ministro britannico Boris Johnson e il suo ministro degli esteri, Dominic Raab, che hanno confermato ... ilfattoquotidiano

