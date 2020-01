“Le Sirene” Morcone: il racconto di una domenica di successi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMorcone (Bn) – Inizia con un tripudio di successi il 2020 per l’A.S.D. “Le Sirene” di Morcone. La giornata di ieri, infatti, ha regalato forti emozioni e, soprattutto, una cascata di medaglie per i giovanissimi atleti impegnati su un triplice fronte: Casoria, Mercato San Severino e Mercogliano. Nella mattinata di ieri una delegazione di atleti ha preso parte alla terza tappa del trofeo regionale “Campioni Campania 2019/2020” organizzato dal Comitato Regionale Campano della FIN (Federazione Italiana Nuoto) presso la Piscina Centro Polisportivo di Casoria, competizione riservata al settore della Propaganda. Trattandosi di un circuito regionale, il livello della gara si è mostrato fin da subito molto alto eppure i ragazzi della società Morconese si sono difesi perfettamente, riuscendo non solo ad imporsi in tutte le categorie in cui hanno partecipato, ... anteprima24

TV7Benevento : A.S.D. “Le Sirene” Morcone: il racconto di una domenica di successi... - lucia25968868 : RT @Crissygiu: Avete dimenticato che nel #M5S M5S c'era una parlamentare che sentiva le sirene ? Un viceministro che non crede allo sbarco… - simonaale : devo stare lontana dai dolci fino a giovedì, ma la crema al pistacchio crunch mi chiama come le sirene di Ulisse -