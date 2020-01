Gli striscioni degli ultras sono uno schifo. Chissà come si può tollerare tutto ciò (Di lunedì 27 gennaio 2020) Anche sforzandosi, non è facile. Intendo comprendere quanto debba essere insoddisfacente la vita di chi dedica a Nicolò Zaniolo, vent’anni, lo striscione di una carrozzina per alludere al suo infortunio tremendo. Oppure capire come può Napoli luminosa accettare che la sua parte più ricurva vomiti ininterrottamente bile e ignoranza su chi ha scelto di andare a lavorare – perché di questo si tratta, di lavoro – altrove, come hanno fatto Maurizio Sarri o Gonzalo Higuain. O che lo stesso accada nella sobria Torino con Antonio Conte. Uno schifo abitudinario, stagnante, lecito. Agli ultras è concesso fare del razzismo più gutturale un coro, agli ultras è concesso augurare la leucemia a Sinisa Mihajlovic per le sue idee politiche. Uomini piccoli, che nel calcio trovano sfogo alle frustrazioni abbondanti, nel gruppo l’identità che balbettano, nella curva la loro porcilaia. Ma non è l’unica ... ilfattoquotidiano

