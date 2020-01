Coronavirus, turista cinese sviene in Italia: è allarme (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus turista sviene e la paura di un possibile nuovo focolaio aumenta. Poche ore fa qualcosa è andato storto un un autogrill Italiano. Il Coronavirus è un patogeno che sta scombussolando tutto il mondo. La violenza che caratterizza la sua genesi una volta all’interno del corpo, il fatto che ancora non ci sia una cura … L'articolo Coronavirus, turista cinese sviene in Italia: è allarme proviene da www.inews24.it. inews24

fanpage : È scattato l'allarme Coronavirus, l'area di servizio è stata immediatamente chiusa - iltirreno : Paura del #coronavirus, l'autogrill di Serravalle resta chiuso per un'ora per motivi di sicurezza #Pistoia - Paololotti08 : RT @LaconicaMente: Turista cinese sviene in Autogrill, scatta allarme Coronavirus: area di servizio chiusa -