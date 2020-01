Elezioni: affluenza record in Emilia Romagna alle 12, Calabria sonnolenta (Di domenica 26 gennaio 2020) Oltre il 23% degli Emiliani si è recata alle urne nelle prime ore di affluenza. Un avente diritto su 10 si è espresso nella sfida tra Santelli e Callipo. Sono arrivati i primi dati relativi alle Elezioni regionali che decideranno le sorti di Emilia Romagna e Calabria. L’affluenza alle urne nelle due regioni chiamate alle … L'articolo Elezioni: affluenza record in Emilia Romagna alle 12, Calabria sonnolenta proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

