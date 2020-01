Zuppa di pipistrello e serpenti tra le ipotesi di trasmissione del Coronavirus (Video) (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Video alla fine dell'articolo. Stanno circolando sui social in queste ore un paio di Video diventati presto virali dove alcuni commensali cinesi si preparano a mangiare un fumante brodo con dentro la carcassa, svuotata o meno, di pipistrello. La circolazione delle immagini culinarie è diventata virale mentre i primi bollettini medico sanitari ipotizzano come l’epidemia di Coronavirus, che ha colpito soprattutto la città di Wuhan, in Cina, e che si sta diffondendo nel paese asiatico con morti e contagiati, si sia sviluppata proprio da pipistrelli e serpenti. Il primo Video proviene da un utente di TikTok con un nickname femminile 77Maggie77 e mostra una ragazza ben vestita estrarre il volatile dalla Zuppa, provare ad addentarne un’ala su suggerimento di una entusiasta voce fuori campo. (Continua...) Altro Video, altra Zuppa di pipistrello. Questa volta l’origine della ... howtodofor

PellizzariGiano : RT @pafolli: @PellizzariGiano vogliamo parlare della zuppa di pipistrello mentre noi per la UE dobbiamo misurare millimetricamrnte le telli… - lxrdbear : RT @RadioSavana: #VirusCorona: pare che tra le cause della diffusione ci sia la zuppa e gli spiedini di pipistrello... una delizia ??! #Wuha… - HomoRossi : @luciano69726664 @ilgiornale Concordo ma Visto che nomini il cane, tu lo mangeresti? O magari preferisci la zuppa d… -