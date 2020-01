Valladolid-Real Madrid, Liga: news, pronostico, formazioni (Di sabato 25 gennaio 2020) Valladolid – Real Madrid domenica ore 21:00 Per il Real Madrid è con ogni probabilità il miglior momento dall’inizio di questa stagione. Negli ultimi tempi, pur a fronte di alcune rilevanti assenze per infortunio (Hazard, Marcelo), i risultati sono stati incoraggianti al punto da indurre Zidane a dichiarare la squadra “completa” e non suscettibile di miglioramenti nella sessione invernale di calciomercato. Dopo la vittoria della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita il Real ha battuto 2-1 il Siviglia di Julen Lopetegui, mantenendo il primo posto in classifica. Mercoledì a Salamanca, schierando una formazione con qualche riserva (specialmente in difesa), ha poi battuto 3-1 la squadra di casa, l’Unionistas, ottenendo la qualificazione agli ottavi di Coppa del Re. A Valladolid per il posticipo della ventunesima giornata il Real ... ilveggente

