Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Valentina scopre che Eva è incinta e decide di uccidere Christoph! (Di sabato 25 gennaio 2020) Una nuova vita che nasce dovrebbe portare la gioia. Quello di Eva Saalfeld (Uta Kargel), invece, rischierà di causare una tragedia. Nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore la verità sulla gravidanza della Saalfeld verrà infatti alla luce con conseguenze drammatiche… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eva e Robert in crisi per il figlio in arrivo Robert e Eva, Tempesta d’amore © ARD Christof Arnold Ormai da settimane il rapporto tra Eva e Robert (Lorenzo Patané) non è dei migliori, ma la rivelazione da parte della donna di essere incinta – e, soprattutto, di non sapere chi sia il padre del bambino che porta in grembo – farà precipitare le cose. Dopo aver più volte messo la moglie sotto pressione per spingerla a effettuare immediatamente un test di paternità ... tvsoap

glittersinspace : fun fact: da tre mesi a questa parte ho preso l'abitudine di vedere tempesta d'amore con mia madre all'ora di cena… - Twtcortes17 : RT @RoxiscRosi: Ricordo la visita per invalidità e contributo accompagnamento di mamma... Signora lei guarda la tv? Si Cosa guarda? Rete4 -… - RoxiscRosi : Ricordo la visita per invalidità e contributo accompagnamento di mamma... Signora lei guarda la tv? Si Cosa guarda?… -