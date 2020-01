Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il grande ritorno di Holly&Benji su console e PC – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Sport e anime sono stati a lungo una coppia perfetta. Dopo il ritorno di Goku con il nuovo Dragon Ball Z: Kakarot, è ora è il momento di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, trasposizione videoludica del famoso cartone animato nipponico conosciuto in Italia con il nome di Holly&Benji, che sin dal primo trailer mostra la sua voglia di tornare alle origini. Captain Tsubasa è una lunga serie manga giapponese che segue la vita di Tsubasa, un bambino nato con il dono di saper giocare a calcio in maniera eccelsa. Da quando è stato creato da Y?ichi Takahashi nei primi anni ’80, Captain Tsubasa ha ricevuto diverse riedizioni del manga, adattamenti agli anime, e oltre una dozzina di videogiochi. La maggior parte dei giochi del recente passato sono stati rilasciati su piattaforme mobili. Rise of the New Champions è il primo gioco di Holly&Benji ad arrivare su una console ... nonsolo.tv

EternalGamersIT : Questo 31 Dicembre 2020 (Fonte:Amazon/PS4), forse potremo mettere le mani su una simulazione calcistica diversa dal… - cellicom : Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il provato - italiatopgames : Captain TSUBASA: Rise of New Champions - PlayStation 4 è già prenotabile su Amazon! -