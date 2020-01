Milan, Massara: «Paquetà è un professionista serissimo. Psg? Solo voci» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il Brescia Il direttore sportivo del Milan, Frederico Massara, ha parlato pochi minuti prima del fischio d’inizio di Brescia-Milan. Le sue parole. Paquetà – « Lucas è un professionista serissimo, un ragazzo sensibile e responsabile, sta vivendo un momento di appannamento, si è confrontato con l’allenatore, hanno convenuto fosse meglio lavorare oggi a Milanello per essere in ottime condizione martedì». Psg – «Sono voci che diventano sempre più intense verso la fine del mercato, siamo contenti di Lucas, siamo sicuri darà un contributo importante a questa squadra. Ci stanno momenti di difficoltà, ma è un giocatore forte» . RODRIGUEZ – «E’ in panchina, concentrato su questa gara. Oggi dobbiamo stare concentrati, ci aspetta una gara ... calcionews24

