De Luca: “Dimissioni Di Maio? Grande rispetto per il travaglio interno al M5s”. E precisa: “Miei detrattori? I cani abbaiano, la carovana passa” (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Elezioni regionali? Siamo nati per soffrire. Fino a domenica dovremo sorbirci in ogni notiziario televisivo la prima mezz’ora dedicata alle elezioni in Emilia Romagna e molto meno alla Calabria. Abbiamo assistito anche a episodi di folklore. C’è stata una politicizzazione incredibile delle elezioni in Emilia. Sembra che si debba votare per le elezioni nazionali o l’elezione diretta del capo dello Stato“. Così esordisce, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, con aplomb insolitamente “zen”, come lui stesso ironicamente lo definisce, aggiunge: “Forse l’episodio più interessante sul piano della politica nazionale è rappresentato dalle dimissioni di Di Maio da capo politico del M5s. Già l’espressione ‘capo politico’ mi è sempre parsa esagerata. ... ilfattoquotidiano

