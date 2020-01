Peste suina | la carne illegale dalla Cina all’Italia

Cos’è la Peste suina : La peste suina è una malattia virale dei suini domestici e cinghiali che può essere molto contagiosa. I sintomi della peste suina sono molto simili ai sintomi della peste suina africana, anche se il virus che lo provoca è un altro. In questo caso è un Flavivirus collegato ai virus della diarrea virale bovina e della “Border disease” degli ovini, per costituire il genere Pestivirus. Il virus della peste suina è davvero molto ...

Rischio di Peste suina - maxi sequestro di carni cinesi : La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 9.420 chili di carne di suina di origine cinese per pericolo di contaminazione della peste suina africana (Asf). La carne sarebbe stata importata in Unione Europea in violazione delle norme doganali e sanitarie. Il sequestro è scattato in un magazzino di ingrosso alimentare nella zona industriale di Padova, in quanto la relativa importazione è vietata sulla base di un provvedimento del Ministero ...

Peste suina africana : sequestrate 10 tonnellate di carne cinese in Veneto : La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato dieci tonnellate di carni suine che, via Rotterdam, provenivano dalla Cina ed erano entrate nell’Unione europea in violenza delle norme. Poiché si teme che la carne sia contaminata da Peste suina africana, i sanitari dell’Ulss 6 Euganea ne hanno ordinato l’immediata distruzione tramite incenerimento, senza nemmeno eseguire le analisi.Il carico è stato intercettato alla dogana ed era nascosto in ...

Peste suina - Continua L’Allarme : GdF Sequestra e Incenerisce 10 Tonnellate di Carne Cinese a Padova : Il maxi blitz della Guardia di Finanza di Padova ha portato allo scoperto un traffico illecito di carni presumibilmente infette di Peste Suina. Si trattata di quasi 10 Tonnellate di Carne di maiale di origine Cinese, provenienti dall’Olanda e destinate al mercato dell’Unione Europea. Il sequestro è avvenuto in un grosso magazzino di distribuzione perché i sanitari della Ulss 6 Euganea hanno ritenuto la merce fortemente pericolosa ...

Peste suina - Continua L’Allarme - GdF Sequestra e Incenerisce 10 Tonnellate di Carne Cinese a Padova : Il maxi blitz della Guardia di Finanza di Padova ha portato allo scoperto un traffico illecito di carni presumibilmente infette di Peste Suina. Si trattata di quasi 10 Tonnellate di Carne di maiale di origine Cinese, provenienti dall’Olanda e destinate al mercato dell’Unione Europea. Il sequestro è avvenuto in un grosso magazzino di distribuzione perché i sanitari della Ulss 6 Euganea hanno ritenuto la merce fortemente pericolosa ...

Padova : maxisequestro carni suine cinesi - 9 - 5 tonnellate a rischio contagio Peste suina (4) : (Adnkronos) - Al riguardo, al fine di impedire fin da subito l’ulteriore perpetrazione di condotte criminali e alla luce dei numerosi precedenti specifici in capo ai titolari, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova, su proposta della locale Procura della Repubblica, ha dispos

Padova : maxisequestro carni suine cinesi - 9 - 5 tonnellate a rischio contagio Peste suina (3) : (Adnkronos) - Un primo esame della merce consentiva al personale specializzato di verificare che tutte le derrate erano state stoccate nel container provocando un’interruzione della catena del freddo. Pertanto, l’intera partita di merce, consistente in circa 23.000 kg di prodotti vegetali, è stata s

Padova : maxisequestro carni suine cinesi - 9 - 5 tonnellate a rischio contagio Peste suina (2) : (Adnkronos) - Al momento dello scarico, i Baschi Verdi hanno constatato che i numerosi bancali di generi alimentari accatastati nei pressi del capannone in uso all’azienda ispezionata erano stati lasciati per lungo tempo nell’antistante piazzale, in prossimità di un consistente ammasso di rifiuti, c

Padova - pericolo Peste suina : sequestrate quasi 10 tonnellate di carne cinese : Lavinia Greci Il materiale biologico era stato introdotto illegalmente in Veneto ed è stato individuato grazie a un'operazione delle fiamme gialle. La Coldiretti denuncia: "Le frontiere Ue sono un colabrodo" La guardia di Finanza di Padova, in collaborazione con il servizio veterinario e del Servizio igiene, alimenti e nutrizione dell'Ulss 6 Euganea, in queste ore, ha sequestrato in un magazzino nella zona industriale 9,420 chili di ...

Padova - sequestrati 10mila chili di carne suina cinese : “Rischio contaminazione Peste suina”. Sindaco : “Traffico organizzato - non episodico” : Con i rischi di diffusione della peste suina africana che ha colpito la Cina e che rischia di diffondersi in Europa, le autorità sanitarie e giudiziarie Padovane hanno preso in poche ore la decisione di distruggere quasi 10mila chili di carni importante dall’Asia. Erano state scoperte in un capannone nella zona industriale del capoluogo veneto, dove sono numerosi gli insediamenti di attività economiche cinesi. Lo scopo della società che ha ...

Coldiretti Calabria : “Con le frontiere colabrodo Peste suina in agguato - pericolo per i nostri allevamenti e salumi DOP” : “Il maxi sequestro della guardia di Finanza di Padova, con la collaborazione dell’Asl, di 10 tonnellate di carni suine provenienti dalla Cina, attraverso il porto di Rotterdam, potenzialmente pericoloso per la diffusione della peste suina è una notizia che non ci fa stare tranquilli e mette in pericolo i nostri allevamenti e i quattro salumi DOP che già rispondono a precisi disciplinari sulla provenienza delle carni“: lo ...

Cos’è la Peste suina e quali sono i rischi in Italia : Dopo la preoccupazione per il misterioso coronavirus proveniente dalla Cina, il microrganismo che si trasmette anche agli umani ed ha già infettato migliaia di persone, una nuova minaccia per la salute arriva dall’Oriente: la peste suina. Dopo che la Guardia di Finanza ha sequestrato a Padova 10 tonnellate di carne infetta, sono immediatamente scattati i controlli per prevenire il rischio contagio. Ma cos’è la peste suina, quali sono ...

Allarme Peste suina - sequestrate 10 tonnellate di carne cinese : A Padova la Guardia di Finanza ha sequestrato 10 tonnellate di carne cinese, è scattato l’Allarme per peste suina. Sono state sequestrate 10 tonnellate di carne proveniente dalla Cina perché potrebbero essere contaminate da peste suina, per questo motivo è stata subito incenerita. Questo provvedimento è scattato dopo che sanitari dell’Ussl 6 Euganea ...

La Peste suina - i richiami alimentari e i consumatori che non leggono le etichette : quando per fare la spesa ci vuole una laurea. Il decalogo : Cosa sta accadendo nel nostro opulento e avanzato mondo occidentale? Ogni giorno, sempre di più, appaiono sui giornali notizie dedicate agli alimenti, tutte negative. Solo su MeteoWeb le pubblicazioni di richiami alimentati negli ultimi giorni sono state decine. Ma per farsi un’idea dell’entità del fenomeno basta consultare il sito del Ministero della Salute, nella sezione Avvisi di sicurezza, per comprendere di cosa stiamo ...