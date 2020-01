Ornella Vanoni vuole a Sanremo le candele alla vagina di Gwyneth Paltrow (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ornella Vanoni è tornata. Immensa cantante, sì, ma negli ultimi anni anche discreta mattatrice. Dopo le dichiarazioni sugli spinelli fumati ogni giorno, ora dal suo account Twitter lancia una provocazione relativa alla candela lanciata dall’attrice Gwyneth Paltrow: “L’odore della mia vagina“. La candela di Gwyneth, andata sold-out Di poche settimane fa una notizia che nel mondo del cinema ha fatto decisamente sorridere. L’apprezzata attrice Gwyneth Paltrow ha lanciato una linea di profumo che miscela insieme geranio, bergamotto agrumato e assoluti di cedro alla rosa damascena e ai semi di ambretta. Il nome: “L’odore della mia vagina” (“This smells like my vagina“). L’aneddoto è stato riportato dalla stessa: quella è la battuta esclamata durante una prova di fragranza assieme al profumiere Douglas Little. Una frase che è diventata un caso di marketing, vincente tra l’altro: la ... thesocialpost

