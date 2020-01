Grimaldi Lines e Regione Sardegna insieme al Fitur per promuovere il turismo nel’isola (Di giovedì 23 gennaio 2020) Grimaldi Lines sbarca a Fitur 2020 per presentare agli operatori e alla stampa specializzata i prodotti e le offerte riservati al mercato spagnolo, tra cui spiccano le proposte per la destinazione Sardegna. Ospite d’eccezione alla conferenza stampa presso lo stand della Compagnia, è stato Giovanni Chessa, Assessore al turismo della Regione Sardegna. La sua presenza dimostra l’importanza strategica dei collegamenti Grimaldi Lines – unici via mare dalla Spagna verso l’isola – che garantiscono ad un’utenza in continua crescita un viaggio confortevole e a basso impatto ambientale, grazie a navi green di ultima generazione. Chessa, nel suo intervento, ha sottolineato che “Grimaldi ha fatto molto per la Sardegna. Tra le altre cose, ha dato l’opportunità ai turisti spagnoli di venire da noi con la propria auto e di conseguenza poter comprare senza problemi di peso ... ildenaro

