Moreno Torricelli, la favola del falegname “Geppetto” che vinse la Champions League (Di giovedì 23 gennaio 2020) La carriera di Moreno Torricelli è una delle favole più sorprendenti del calcio italiano. Era un falegname di Carate Brianza e arrivò a diventare il miglior giocatore della finale di Champions League del 1996. Giocava in Serie D nella Caratese. Nel 1992 una gara contro la Juventus gli cambierà la vita. Trapattoni e Gentile, seduti in tribuna, si accorsero di quel terzino arcigno, grintoso. Un periodo di prova e poi la decisione: Torricelli sarebbe diventato un calciatore della Juventus. L’esordio contro l’Atalanta e la fascia sinistra trovò un nuovo padrone. In due stagioni, tra il 1994 e il 1996, vince scudetto, la Coppa Italia, la Champions League, la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa italiana e la Supercoppa UEFA, va in rete per la prima volta in Serie A e raccoglie le prime presenze in Nazionale azzurra, esordendo il 24 gennaio del 1996 contro il Galles. Giocò ... calcioweb.eu

