L'annosa e infinita crisi dei rifiuti a Roma (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sette diversi manager che si sono avvicendati alla guida di Ama, la partecipata dei rifiuti del Campidoglio. Due assessori ai rifiuti che hanno rimesso il mandato, una per questioni giudiziarie l'altra per contrasti politici, con la delega da un anno vacante e gestita direttamente da Virginia Raggi. L'ultimo bilancio dell'Ama approvato che risale al 2016, con il documento contabile 2017 sul quale è aperta una indagine della Procura di Roma. Dopo 3 anni e mezzo di consiliatura i rifiuti restano il 'buco nero' della giunta M5s in Campidoglio. Soprattutto perché si tratta di uno dei dossier sui quali i cittadini domandano un servizio radicalmente diverso e sul quale il Movimento 5 Stelle in campagna elettorale aveva promesso discontinuità rispetto al passato. Roma ha un ciclo dei rifiuti fragile - che per quasi 50 anni basato quasi integralmente sulla discarica di Malagrotta - e non ... agi

Notiziedi_it : L’annosa e infinita crisi dei rifiuti a Roma -