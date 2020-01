Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2020: l’ultimo atto prima dei Mondiali di Berlino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Da venerdì 24 gennaio a domenica 26 andrà in scena la sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 su pista di Milton, in Canada. Saranno tre giorni fondamentali in vista della preparazione per i Campionati del Mondo di Berlino che si terranno dal 26 febbraio all’1 marzo. Alla manifestazione non saranno presenti i titolari azzurri che andranno alle Olimpiadi di Tokyo, eccezion fatta delle candidate Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri. L’obiettivo sarà comunque quello di migliorarsi ulteriormente nelle prove che porteranno, con ogni probabilità, la nostra Nazionale ai giochi nipponici, ossia: Inseguimento a squadre, Madison e Omnium. I ragazzi convocati per la rassegna canadese da parte del Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Marco Villa e Edoardo Salvoldi, saranno: Bianchi Matteo Campana ... oasport

