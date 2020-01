Bambino di 16 mesi si rovescia addosso la pentola di acqua bollente. Ricoverato in gravi condizioni. (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’orribile episodio è accaduto a Montesilvano, in provincia di Pescara. Un Bambino di 16 mesi è finito al pronto soccorso in gravi condizioni, dopo essersi rovesciato addosso una pentola con l’acqua bollente. L’incidente è accaduto all’interno della sua abitazione, dove vive con la sua mamma e il suo papà, situata in via Bradano. Una volta raggiunta la struttura sanitaria, i medici si sono mobilitati a prestargli le cure necessarie. Il Bambino ha riportato ustioni di terzo grado sul 25% del suo corpo. Dopo aver valutato la gravità della situazione, i medici dell’ospedale di Pescara, hanno deciso di trasferire il Bambino al policlinico Gemelli di Roma. L’acqua bollente è finita sulle sue braccia, sul collo, sul mento e su una parte del busto. Non è stata ancora resa nota la dinamica dell’incidente, perché è accaduta soltanto poche ore fa, nel ... bigodino

