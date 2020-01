Al via al Senato secondo giorno del processo d’impeachment contro Trump (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Al via oggi al Senato il secondo giorno del processo d'Impeachment contro Donald Trump per l'Ucrainagate. A prendere la parola per primo il deputato dem Adam Schiff, che guida i sette manager dell'Impeachment, ossia i rappresentanti dell'accusa, che avranno 24 ore di tempo sino a venerdi' per gli 'opening arguments', le argomentazioni di apertura per illustrare il caso. Ieri i repubblicani hanno respinto compatti con 53 voti contro 47 gli undici emendamenti democratici per introdurre nuove prove. Tuttavia, il Senato americano ha approvato la procedura di impeachment del presidente Donald Trump dopo quasi 13 ore di dibattito. secondo quanto riportato dai media americani, l'assemblea ha approvato la risoluzione presentata dal leader della maggioranza in Senato, il repubblicano Mitch McConnell, dopo la bocciatura di una serie di emendamenti proposti dal capogruppo democratico Chuck ... ilfogliettone

fattoquotidiano : 'ARRIVA UN NUOVO BAVAGLIO' L'allarme di cronisti ed editori. Al Senato c’è intesa: via il carcere per la diffamazio… - LegaSalvini : ++ GREGORETTI, VIA LIBERA DELLA GIUNTA DEL SENATO AL PROCESSO SALVINI ++ - SkyTG24 : Impeachment di Trump, al via il processo in Senato -