Avvelenano l’amico per rubargli 2mila euro: coppia confessa davanti Gip (Di martedì 21 gennaio 2020) Rita Di Maio e il marito Claudio Furlan hanno confessato di aver avvelenato con dei farmaci il 63enne Vito Balboni, loro amico, allo scopo di derubarlo di circa duemila euro prelevando il denaro con il suo bancomat, per poi lasciarlo morire in una macchina. Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere. È questa la decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Francesca Zavaglia, nei confronti di Rita Di Maio e del marito Claudio Furlan, tutti e due accusati di aver avvelenato con dei farmaci il 63enne Vito Balboni, loro amico, allo scopo di derubarlo di circa duemila euro prelevando il denaro con il suo bancomat, per poi lasciarlo morire in un’automobile. L’udienza di convalida si è tenuta questa mattina nel carcere della Dozza. La coppia ha confessato, ribadendo che non voleva uccidere l’uomo ma solo sottrargli l’ingente ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Avvelenano l’amico per rubargli 2mila euro: coppia confessa davanti Gip - badicea : Avvelenano l'amico per rubargli 2mila euro: coppia confessa davanti Gip - zazoomnews : Avvelenano l’amico per rubargli 2mila euro: coppia confessa davanti Gip - #Avvelenano #l’amico #rubargli #2mila -