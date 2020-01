Rally, Mondiale 2020: tutti i piloti e le scuderie partecipanti. Ott Tanak difenderà il titolo in Hyundai, Ogier passa alla Toyota (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’attesa sta per concludersi come di consueto con la prova d’apertura di Montecarlo, in programma da giovedì 23 a domenica 26 gennaio, che darà ufficialmente il via al Campionato del Mondo Rally 2020. La 48ma edizione del Mondiale WRC presenta diverse novità dal punto di vista del calendario (13 tappe con il ritorno di Kenya, Nuova Zelanda e Giappone) ed in particolar modo della line-up schierata dai team per la nuova stagione. L‘addio di Citroen ha di fatto scatenato un effetto domino che ha rivoluzionato la griglia di partenza del Mondiale 2020, in cui saranno presenti solo tre case. Il campione iridato in carica con la Toyota Ott Tanak ha cambiato casacca e quest’anno farà parte dello squadrone Hyundai insieme al belga Thierry Neuville (secondo classificato negli ultimi quattro campionati), al leggendario francese Sebastien Loeb (nove volte campione del mondo) ... oasport

El_Risson : RT @Daniele_Michi: Dopo aver disputato 7 edizioni, quest’anno purtroppo non sarò al via della gara che reputo più affascinante del mondiale… - Daniele_Michi : Dopo aver disputato 7 edizioni, quest’anno purtroppo non sarò al via della gara che reputo più affascinante del mon… - motorionline : #WRC | #Citroen Racing prosegue il suo impegno nelle categorie cadette del Mondiale #Rally: ecco i piloti a bordo d… -