Napoli, strade come discariche: “E’ un immondezzaio, siamo alla preistoria” (VIDEO) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Cassonetti colmi di spazzatura e rifiuti in strada: è emergenza rifiuti a Napoli. In particolare diverse tonnellate di “monnezza” restano da raccogliere tra le strade della città. Condizioni critiche si registrano in Via Vicinale Paradiso come denunciato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che su Facebook lancia l’ennesimo allarme. IL VIDEO Vicinale Paradiso Via Vicinale Paradiso è un #immondezzaio. siamo alla #preistoria. (VIDEO inviato da un cittadino) Publiée par Francesco Emilio Borrelli sur Samedi 18 janvier 2020 L'articolo Napoli, strade come discariche: “E’ un immondezzaio, siamo alla preistoria” (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

elisa24102 : RT @robertis_emilia: Io vado sognando strade nella sera. Antonio Machado #NotturniDiCittà #VentagliDiParole @Paola_Glmnn Napoli?? ht… - pavenapoli : L’appuntamento è per sabato 25 gennaio alle 21:30 Quartieri Jazz in concerto nella suggestiva atmosfera di Palazzo… - nessuno97654 : Primavera e prima squadra del Napoli stanno fallendo totalmente. Il progetto Adl è arrivato al punto più basso. Due… -