Gregoraci, Garko e De Martino nel nuovo salotto del wellness nel cuore della provincia di Napoli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko e Stefano De Martino: sono solo alcuni degli ospiti d’eccezione che interverranno nel nuovo salotto del wellness nel cuore della provincia di Napoli. Si presenta così Nemea Beauty con un VIP party in pieno stile Nemea. L'evento si terrà il 30 gennaio in via Pietro liberoquotidiano

Gregoraci Garko Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gregoraci Garko