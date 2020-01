Tolo Tolo film, Checco Zalone confessa: “Ho avuto attacchi di ansia” (Di domenica 19 gennaio 2020) Tolo Tolo, Checco Zalone fa una confessione: “Sul set soffro di attacchi di ansia” “Le aspettative su di me sono sempre molto alte e ogni volta che faccio un film cado in preda alla paura e alla depressione. Soffro d’ansia e quando mi prende sono come assente”. Queste le dichiarazioni di Checco Zalone raccolte dal settimanale DiPiù. Ogni volta che viene annunciato un film di Checco Zalone l’attesa per i suoi fan diventa spasmodica e, senza dubbio, le sale cinematogafiche lo attendono come la venuta del Messia visto che gli incassi milionari aiutano a risanare la situazione non troppo rosea del cinema italiano. Tolo Tolo ha superato i quaranta milioni di incassi e si appresta a battere il record di Quo Vado? Checco Zalone, retroscena su Tolo Tolo: “Sono state venti settimane durissime” Tolo Tolo è un vero e proprio successo ... Leggi la notizia su lanostratv

