Rayan Cherki, enfant prodige del Lione: a 16 anni due gol e due assist in Coupe de France (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo giovane centrocampista di 16 anni è diventato l'eroe nella serata di sabato e ha permesso all'OL di qualificarsi per gli ottavi di finale della Coupe de France grazie ad una doppietta e a due assist per le altre due reti, rispettivamente a Martin Terrier e Moussa Dembélé, in casa del Nantes. Rayan Cherki ha stregato tutti: un nuovo gioiello in vetrina per il calcio Francese. Leggi la notizia su fanpage

et_ilan : @FedeValverde_ @LeoNicolier @nouvelle_je @KMbappe @rayan_cherki Ronaldo est a la juv bg - LaOnda78190 : RT @Parisien_SG: @MadridEveryday @KMbappe @rayan_cherki Benzema ?? PSG. Confirmed ?? - GianluBagnu : Rayan Cherki. Lione. 16 anni. 2 gol e 2 assist in coppa di Francia contro il Nantes. 16 ANNI. -