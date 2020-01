Pallanuoto, Europei 2020: il tabellone del Setterosa e le possibili avversarie verso la qualificazione olimpica. Possibile la finale con la Spagna (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Italia si è classificata al terzo posto nel Girone B nella prima fase degli Europei di Pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Budapest, conquistando così l’accesso ai quarti di finale della rassegna continentale, dove incrocerà la seconda classificata nel Girone A. Martedì 21 gennaio alle ore 16.00 il Setterosa affronterà la Russia e scenderà in acqua conoscendo già la possibile avversaria in semifinale: per motivi televisivi il quarto di finale dell’Ungheria sarà l’ultimo ad essere disputato. Slovacchia-Olanda, la gara dallo stesso lato del tabellone dell’Italia, si giocherà quindi alle ore 14.30. Se il pronostico per la partita delle ragazze del CT Paolo Zizza è molto aperto, in questo caso l’Olanda probabilmente avrà vita facile ed un passaggio agevole in semifinale. Dall’altro lato del tabellone invece quarto agevole per le magiare ... oasport

