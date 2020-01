Napoli, medico aggredito all’Ospedale del Mare: è il 13° dall’inizio dell’anno (Di domenica 19 gennaio 2020) Ancora un’aggressione a Napoli, teatro l’ospedale Del Mare. Si tratta della 13esima dall’inizio dell’anno e si è conclusa con una denuncia. Ieri al pronto soccorso un paziente in barella, con tavola spinale e collare, era in attesa di visita. Contestando proprio l’attesa, è corso verso la scrivania del chirurgo gettando addosso al medico il collare. L'articolo Napoli, medico aggredito all’Ospedale del Mare: è il 13° dall’inizio dell’anno proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

