Libia,Di Maio:domani chiudere su tregua

domani alla Conferenza di Berlino "ci si metterà tutti intorno a un tavolo e si esce da lì se c'è un accordo sul cessate il fuoco e non si inviano più armi in Libia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Di Maio,a 'Studio Aperto'. "Solo così potremo fermare il rischio terrorismo davanti alle nostre coste", ha aggiunto Di Maio. Poi sul tema immigrazione:"Si affronta soprattutto con i rimpatri. Assurdo che ci sia ancora un regolamento di Dublino che alza un muro alle frontiere italiane e ci impedisce di redistribuire chi arriva".(Di sabato 18 gennaio 2020)

Agenzia_Dire : Il ministro degli Esteri @luigidimaio al lavoro per la crisi in #Libia: 'Presto tavolo con #Russia, #Turchia e… - La7tv : #coffeebreak Libia, @AnnalisaChirico: 'Il governo ha dato una brutta immagine: incontrare prima il maresciallo Haft… - nuovalepanto : L'ISIS TORNA IN LIBIA CON LA TURCHIA. Il gentile regalo di Erdogan, Conte, Di Maio e co. -