Erdogan avverte: se la Libia di Serraj cade, per l’Europa nuovi rischi (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha recentemente fatto un annuncio nefasto per quanto riguarda le sorti dell’Europa e della sua stabilità, nel caso in cui il governo legittimo della Libia, detenuto da Al-Saraj dovesse cadere. Erdogan non ha escluso un forte ritorno sulle scene di rami terroristici legai ad Al-Qaeda e Isis. La profezia di Erdogan Il Presidente turco ha scritto un lungo editoriale per la versione europea Il Politico, sito d’informazione e approfondimenti, ed è proprio in queste righe che si cela quella che ha tutta l’aria di essere una nefasta profezia. Erdogan, che ha analizzato la situazione libica e il cruciale ruolo che la Turchia dovrà avere, ha previsto per l’Europa una situazione critica se il governo legittimo dovesse cadere, prevedendo “Una nuova serie di problemi e minacce“. Il ritorno di gruppi terroristici Se dovesse deteriorarsi ... Leggi la notizia su thesocialpost

