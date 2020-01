Migrante 17enne nascosta dentro a un cruscotto: la drammatica foto che toglie il fiato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si era nascosta dentro il cruscotto di un Suv, mentre cercava di attraversare la frontiera tra Marocco e Melilla: una giovane di 17 anni, proveniente dal Mali, è stata scoperta dagli agenti della Guardia civile spagnola durante un normale controllo al valico di Beni Enzar, il principale punto di accesso alla città autonoma spagnola nel Nord Africa.Come tanti altri migranti africani, anche la ragazza aveva affidato la sua vita a dei trafficanti per cercare di entrare illegalmente in territorio spagnolo. In questo caso, si tratta di un uomo e una donna, subito arrestati con l’accusa di traffico illegale di persone. Il conducente del mezzo si trova rinchiuso in carcere.Dall’ispezione del bagagliaio non era emerso nulla di sospetto, ma gli agenti spagnoli hanno notato che la donna a bordo del Suv era particolarmente nervosa e teneva lo sguardo basso. Un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

