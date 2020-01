Eminem, nuovo album a sorpresa. Ecco «Music To Be Murdered By» (Di venerdì 17 gennaio 2020) A sorpresa, Eminem ha pubblicato un nuovo album, rilasciato nella notte tra il 16 e il 17 gennaio. Contrariamente alle sue abitudini, il rapper di Detroit, che è solito anticipare le nuove uscite attraverso teaser più o meno criptici ed elaborati sui social, questa volta non ha dato nessun preavviso, limitandosi a pubblicare** Music To Be Murdered By** sulle piattaforme streaming. Che il disco, l'undicesimo album studio di Eminem, considerato il seguito ideale di Kamikaze (2018)o nel 2018, fosse nelle ultime fasi di lavorazione, si sapeva, non da mr Slim Shady ma da alcuni contatti, come il produttore S1, che aveva fatto sapere che il rapper si trovava in studio di registrazione a «incidere un sacco di dischi», o 50 Cent, che il mese scorso aveva detto di aver ricevuto del nuovo materiale da Eminem. Insomma, il disco era in dirittura d'arrivo, ma nessuno ... Leggi la notizia su gqitalia

frankietheone1 : RT @RepSpettacoli: Eminem, nuovo disco a sopresa: 'Ispirato da Hitchcock' [aggiornamento delle 13:17] - graphicmarina : Ma è davvero uscito il nuovo album di Eminem ???? - GQitalia : Eminem ci ha fatto la sorpresa -