Candela al profumo di vagina, sessuologa: “Se avesse il reale odore vaginale non sarebbe piacevole da annusare” (Di venerdì 17 gennaio 2020) La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il tema della Candela al profumo di vagina in vendita sul sito Goop di Gwyneth Paltrow. “Di candele erotiche ne esistono di diversi tipi. Ce ne sono alcune che si sciolgono a basse temperature e la cera si può far colare sul corpo del partner trasformandosi in un olio per massaggi. Questo evita delle ustioni e si possono usare in tutta sicurezza,” spiega la sessuologa. “Capitolo a parte la Candela della Paltrow che ‘profuma come la sua vagina’. La Candela è andata esaurita nelle vendite in poche ore perché l’uomo desidera possedere in modo indiretto l’attrice americana attraverso il suo odore. Autoerotismo con l’idea di fare sesso con Gwyneth Paltrow. Per la donna invece c’è un ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

