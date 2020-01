Arsenal: con Arteta, Torreira è tornato cruciale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Torreira è centrale nel nuovo Arsenal di Arteta. Il tecnico spagnolo lo ha reso titolare inamovibile nel 4231 Ha fatto diverse modifiche tattiche Arteta in queste prime settimane di Arsenal. L’allenatore spagnolo ha dato grande centralità a Torreira, che con Emery pareva addirittura destinato all’addio. Nel 4231 dei Gunners, l’ex Sampdoria gioca sempre davanti alla difesa. Ha compiti cruciali in entrambe le fasi. Gioca sempre in coppia con Xhaka. Se lo svizzero spesso si defila e si muove in orizzontale, Torreira resta sempre il principale riferimento centrale dell’Arsenal. Si vede nella slide sopra. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

