Ivan Gonzalez gay? Confessionale fiume e sfogo in Casa: la verità su Paola Caruso (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gf Vip 4, Ivan Gonzalez è gay? Il concorrente racconta tutto ai coinquilini Da non poco tempo circola nel Web un’indiscrezione che vorrebbe Ivan Gonzalez gay e attratto dagli uomini: pettegolezzo piuttosto strano – come potete ben capire – perché l’ex tronista di Uomini e Donne è uscito dalla trasmissione con Sonia Pattarino, e tutto … L'articolo Ivan Gonzalez gay? Confessionale fiume e sfogo in Casa: la verità su Paola Caruso proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

GrandeFratello : Ivan Gonzalez entra nella Casa di #GFVIP come concorrente... Per lui niente Porta Rossa, ma un comitato di accoglie… - TheKateryn : Fabio Testi interessatissimo tipo me alla storia della vita di Ivan Gonzalez #GFVIP - gayburg : Ivan Gonzalez in piscina -