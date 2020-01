Toyota Mirai - Tolti i veli alla berlina a idrogeno (Di martedì 14 gennaio 2020) La Toyota ha svelato la nuova generazione della Mirai. La quattro porte idrogeno riprende le linee dell'omonima concept presentata negli scorsi mesi cambiando paradigma rispetto alla prima serie: la Casa giapponese, infatti, punta a far desiderare la nuova Fuel Cell non tanto per il tipo d'alimentazione, ma per il design e per le prestazioni. Fino a 500 km con un pieno. Basata sulla piattaforma modulare Tnga, la stessa già utilizzata da molti modelli di nuova generazione del gruppo Toyota, la Mirai atto secondo è lunga 4.975 mm, larga 1.885 mm e alta 1.470 mm. Con un passo di due metri e 92 centimetri la Fuel Cell a trazione posteriore può ospitare fino a cinque persone (la prima generazione era omologata per quattro) e, grazie a una nuova disposizione dei serbatoi (tre in totale, uno lungo e due corti), che ora contengono fino a un chilo di idrogeno in più, l'autonomia sale del 30%, ... Leggi la notizia su quattroruote

