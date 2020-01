Zlatan Ibrahimovic: arriva a Milano il gelato dedicato al calciatore (Di lunedì 13 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic torna protagonista della serie A. Dopo l’ultima esperienza al Los Angeles Galaxy, l’attaccante dichiara il suo amore per la città di Milano. Il giocatore svedese ha recentemente ripreso a giocare per il Milan e i tifosi non smettono di rendergli omaggio. arriva nella metropoli milanese un gelato dedicato al campione che nella giornata di domenica 12 gennaio 2020, ha segnato il primo gol rossonero contro il Cagliari. Zlatan Ibrahimovic ha oggi un suo gelato dedicato L’agri-gelateria Gusto 17 di Milano ha celebrato Zlatan Ibrahimovic con un gusto di gelato a lui dedicato: Ibrahimov-Ice. L’omaggio all’attaccante del Milan è un mix di sapori, nato da un’idea di Rossella De Vita, una delle fondatrici della gelateria. Il risultato: una crema di Kanelbullar, tipiche brioche svedesi aromatizzate con cannella e cardamomo a cui è stato ... Leggi la notizia su notizie

