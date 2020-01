Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: come si rinnova tessera elettorale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: come si rinnova tessera elettorale Domenica 26 gennaio 2020 oltre tre milioni e mezzo di persone sono chiamate alle urne per votare alle Elezioni regionali in Emilia-Romagna: ma come si rinnova la tessera elettorale scaduta? Di seguito, vengono fornite tutte le informazioni a riguardo. come si rinnova la tessera elettorale La tessera elettorale è il documento ufficiale con il quale, insieme a un documento d’identità valido, i cittadini possono esercitare il loro diritto al voto. Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: cosa serve per votare È valida per 18 consultazioni e viene rilasciata dall’ufficio elettorale del comune di residenza, cioè del comune nelle cui liste elettorali l’elettore risulta iscritto. Chi non è in possesso della tessera elettorale, può ritirarla presentandosi all’ufficio elettorale del proprio comune munito di documento ... Leggi la notizia su tpi

