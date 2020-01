La Pupa e il Secchione, Giovanni Tobia De Benedetti in costume: tutte pazze per il latinista [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 7 gennaio 2020 è andata in onda la prima puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa, condotto da Paolo Ruffini. Tra i concorrenti del programma che hanno attirato l’attenzione del pubblico a casa vi è sicuramente il Secchione Giovanni Tobia De Benedetti, il latinista che ha stregato il web. Chi è Giovanni … L'articolo La Pupa e il Secchione, Giovanni Tobia De Benedetti in costume: tutte pazze per il latinista FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

gabriele_iaco : Sei figa, peccato che guardi il gf vip e la pupa e il secchione - Group8g : Cioè @mattino5 dopo 6 minuti di pubblicità rientra in onda presenta i SUPER ospiti x i SUPER argomenti e torna in p… - erniaismydaddy : RT @Una_Gioia_Mai: L'unico programma che meritava di essere riproposto era La Talpa altro che La pupa e il secchione -