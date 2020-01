Juve, è il Kulusevski-day. Ora sfida all’Inter per Giroud. Il Milan si gode Ibrahimovic (Di giovedì 2 gennaio 2020) Calciomercato invernale, le mosse di Juventus e Inter. I bianconeri accolgono Kulusevski e guardano a Giroud per puntellare il reparto offensivo. Il calciomercato invernale si apre con due colpi degni di nota: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan e il colpo Kulusevski per la Juve. Entrambi i giocatori sono attesi dalle visite mediche che anticipano la firma del contratto e le formalità di rito. Il cerimoniale dovrebbe concludersi, salvo colpi di scena, nel giro delle prossime ventiquattro ore circa. Calciomercato, Kulusevski alla Juve, ma quando? La Juventus ha di fatto formalizzato l’accordo con l’Atalanta, quindi il calciatore vestirà la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione. Se i bianconeri volessero averlo a disposizione da subito, quindi già per la seconda parte del campionato, dovrebbero trovare un accordo con il Parma, che ... Leggi la notizia su newsmondo

